Coronavirus, nessun morto e solo due casi in provincia di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Nessuno morto e solo due nuovi contagiati (ieri erano stati 10) nella nostra provincia. I due malati sono entrambi in isolamento domiciliare. C’è una persona, invece, che è tornata in terapia intensiva dopo che i ricoverati in quel reparto erano andati a zero nei giorni scorsi.

Buone notizie anche dalla Regione, perché, dopo tre mesi dall’inizio dell’emergenza l’Emilia-Romagna, si avvicina pian piano a scrivere ‘zero’ nella casella dei decessi. Oggi si contano infatti cinque persone in piu’ che hanno perso la vita a causa del coronavirus, per un totale di 4.107 morti dall’avvento dell’epidemia. I nuovi decessi riguardano un residente a Modena, uno a Bologna, uno nel forlivese e due a Rimini.

Nessun decesso invece a Piacenza (secondo giorno consecutivo), Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e nell’imolese. Oggi si contano inoltre 20 casi di positivita’ in piu’ rispetto a ieri quando erano stati 38, di cui la meta’ sono asintomatici e derivano dall’attivita’ di screening regionale. Le nuove guarigioni sono invece 300, per un totale di 20.373 persone: oltre il 73% sul totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia.

Continuano inoltre a calare i numero malati effettivi, che ad oggi sono 3.279, ovvero 285 in meno rispetto a ieri. Diminuiscono ancora i pazienti in terapia intensiva (oggi sono 65, ovvero 11 in meno) e quelli ricoverati negli altri reparti covid (398 in tutto, 31 in meno rispetto a ieri). In calo anche le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi o asintomatiche, che sono in tutto 2.816 (circa l’86% di quelle malate), 243 in meno rispetto a ieri.

Oggi sono stati refertati 4.464 tamponi (erano stati 6.213 ieri), che raggiungono cosi’ quota 321.373 in totale, a cui si aggiungono 2.820 test sierologici. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati dunque 27.759 casi di positivita’, cosi’ distribuiti: 4.477 a Piacenza (oggi due in piu’ rispetto a ieri); 3.514 a Parma (uno in piu’); 4.947 a Reggio Emilia (due in piu’); 3.911 a Modena (due in piu’); 4.622 a Bologna (dieci in piu’); 394 a Imola; 992 a Ferrara; 1.027 a Ravenna (uno in piu’); 943 a Forli’; 778 a Cesena; 2.154 a Rimini (due in piu’).