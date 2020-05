Coronavirus, l’Emilia-Romagna liberalizza gli spostamenti: sì al tennis

REGGIO EMILIA – Spostamenti in ambito regionale, non piu’ solo provinciale, e possibili anche insieme a persone conviventi. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha firmato la nuova ordinanza sugli spostamenti possibili. L’ordinanza, che sara’ in vigore da domani 7 maggio, contiene novita’ anche sull’attivita’ sportiva, permessa in strutture e circoli sportivi “purche’ in spazi all’aperto e senza contato fra gli atleti”.

Permesso ad esempio giocare a tennis. Ammesse anche le “attivita’ sportive acquatiche individuali, con l’accesso agli specchi d’acqua che potra’ avvenire secondo modalita’ fissate dalle singole amministrazioni comunali”. Resta pero’ sospesa ogni altra attivita’ collegata all’utilizzo delle strutture in questione “compreso quello di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti”.

Per quanto riguarda gli spostamenti, come gia’ anticipato in mattinata dallo stesso governatore, si potra’ raggiungere seconde case, “camper o roulotte, imbarcazioni o velivoli di proprieta’ per attivita’ di manutenzione e riparazione” in tutta l’Emilia-Romagna, dunque non piu’ solo all’interno della provincia. Per tutti, resta l’obbligo di rientro in giornata. Con la nuova ordinanza la possibilita’ di muoversi in ambito regionale viene estesa, informa la Regione, “anche agli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o di necessita’, come fare la spesa”.

Cosi’ come potranno avvenire in ambito regionale gli spostamenti “per svolgere individualmente attivita’ sportiva o motoria all’aperto (come per esempio ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione), sempre rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita’”.

Inoltre, le visite ai congiunti e la stessa attivita’ sportiva (oltre che gli stessi spostamenti per arrivare alle seconde case, camper e roulotte, imbarcazioni e velivoli di proprieta’, sempre e solo per le attivita’ consentite) potranno avvenire anche insieme a persone conviventi, non solo individualmente.