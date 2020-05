Coronavirus, il morbo continua a rallentare: solo 7 nuovi casi

REGGIO EMILIA – Ci sono altri 4 morti e 7 nuovi casi (ieri erano stati 13) nella nostra provincia che portano il totale complessivo dei decessi a 545 dall’inizio dell’epidemia e quello dei contagiati a 4.819. I sette nuovi casi sono tutti in isolamento domiciliare. I decessi sono relativi a un uomo e a tre donne con un’età compresa fra i 68 e i 98 anni. Le vittime sono di Campegine, Montecchio, Reggio e Scandiano.

Passando al dato regionale ci sono altri 281 malati in meno in Emilia-Romagna, che scende cosi’ sotto la quota di 8.000 casi attivi. Per la precisione sono 7.730 le persone ancora alle prese col covid-19, mentre i guariti oggi sono 361 in piu’ rispetto a ieri, per un totale di 15.071 persone. Il differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi sale a 7.341, fra i piu’ alti nel Paese. Si registrano pero’ altri 31 decessi, che arrivano a 3.797 nel complesso.

I nuovi decessi riguardano otto residenti nella provincia di Piacenza, due a Parma, quattro a Reggio Emilia, quattro a Modena, otto a Bologna (nessuno nell’imolese), uno a Ravenna, tre nel forlivese, uno a Rimini e nessuno a Ferrara. “Speravo di poter arrivare a una giornata senza morti – si rammarica il commissario Sergio Venturi, in procinto di chiudere il mandato – purtroppo scendiamo lentamente e ci trascineremo ancora per un po’ questi numeri che riguardano i decessi”.

Oggi in Emilia-Romagna si registrano 111 nuovi casi di positivita’ (ieri erano stati 108), per un totale di 26.598 contagi dall’inizio dell’epidemia, cosi’ distribuiti sul territorio: a Piacenza 34 in piu’; a Parma sei in piu’; a Reggio Emilia sette in piu’; a Modena sette in piu’; a Bologna 35 in piu’; a Imola nessuna variazione; a Ferrara 10 in piu’; a Ravenna nessuna variazione; a Forli’ quattro in piu’; a Cesena sei in piu’; a Rimini due in piu’). I test effettuati hanno raggiunto quota 221.866, rispetto a ieri sono 4.827 in piu’. Ieri erano stati 5.387.