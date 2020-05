Coronavirus, I Teatri: “Aiutateci donando il rimborso”

REGGIO EMILIA – I Teatri di Reggio Emilia chiedono aiuto ai cittadini, invitati a non chiedere il rimborso dei biglietti degli spettacoli saltati per il coronavirus. Un appello gia’ raccolto da 200 persone mentre la Fondazione culturale che gestisce le strutture reggiane annuncia la chiusura definitiva della stagione teatrale.

“Cancellati a causa della pandemia da coronavirus tutti gli spettacoli e gli eventi dei cartelloni di opera, concerti, prosa, musical e visite guidate”, si legge sul sito dell’ente. I possessori di biglietti e abbonamenti possono scegliere fra richiedere, come da decreto, un rimborso tramite voucher entro il 27 maggio oppure, “consapevoli della fragilita’ del settore” rinunciare al rimborso del biglietto o della quota di abbonamento versata.

“Con questo gesto si fa dono direttamente al Teatro del costo sostenuto al momento dell’acquisto dei titoli stessi”. E’ sufficiente non chiedere la conversione del biglietto in voucher, dandone comunicazione alla biglietteria dei teatri. “Il contributo – viene spiegato – servira’ alla Fondazione per ripartire dopo questo momento particolarmente difficile per tutti, trasformando cosi’ questo gesto di solidarieta’ in un progetto concreto”.