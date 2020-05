REGGIO EMILIA – Pomeriggio movimentato in piazza Prampolini a Reggio Emilia dove oggi alle 15 circa una trentina di commercianti e partite Iva si e’ radunata davanti al municipio per manifestare il suo disappunto per la prolungata chiusura delle attivita’ legate al commercio al dettaglio. La richiesta al Governo (rivolta agli amministratori locali perche’ se ne facciano portavoce) e’ stata di anticipare la riapertura. A rovinare l’incontro in piazza tra l’assessore al Commercio Maria Francesca Sidoli e gli esercenti e’ pero’ arrivato anche David Fabbri, sedicente esorcista, intervenuto l’anno scorso anche a a Bibbiano.

Foto 3 di 3