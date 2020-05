Coronavirus, due morti e 10 nuovi casi a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Ci sono 2 decessi e 10 nuovi casi nella nostra provincia (ieri ne avevamo registrato solo uno). Dei 10 nuovi casi 7 sono in isolamento domiciliare e 3 sono ricoverati in terapia non intensiva. Le vittime complessive salgono così a quota 578, mentre i contagiati complessivi sono 4.945. I morti sono un uomo di 83 anni e una donna di 87 anni di Cadelbosco Sopra e Reggiolo.

Passando al dato regionale sono 38 in piu’ rispetto a ieri i contagi da coronavirus (erano stati 74 in più rispetto al giorno precedente ieri). Tornano dunque a calare i casi individuati dopo che ieri si era avuto un significativo ‘rimbalzo’ dovuto ad alcuni nuovi focolai individuati dal servizio sanitario. Dei 38 nuovi casi, 24 derivano dall’attivita’ di screening realizzata dalla Regione su persone asintomatiche tramite test sierologici e tamponi.

I casi in piu’ sono il frutto di 6.213 tamponi effettuati (ieri ne erano stati effettuati 9.128), a cui si aggiungono 6.908 test sierologici. Le nuove guarigioni sono 216, per un totale di 20.073: il 72,4% sul totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia. Continuano a calare percio’ i casi attivi, scesi a 3.564 (-186). Le persone in isolamento sono complessivamente 3.059 (l’86% di quelle malate), -165 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 76 (-1). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 429 (-20). Sono invece otto i nuovi decessi, che portano il totale dall’inizio dell’epidemia a 4.102.

I nuovi decessi riguardano due residenti nella provincia di Reggio Emilia, due in provincia di Bologna (nessuno nell’imolese), uno in quella di Ferrara, due in quella di Forli’-Cesena, una in quella di Rimini. Nessun decesso tra i residenti nelle province di Piacenza, Parma, Modena, Ravenna e da fuori regione. I casi di positivita’ sul territorio sono rispettivamente 4.475 a Piacenza (nessun caso in piu’), 3.513 a Parma (+9), 4.945 a Reggio Emilia (+10), 3.909 a Modena (+1), 4.612 a Bologna (+8); 394 le positivita’ registrate a Imola (nessun caso in piu’), 992 a Ferrara (+5). In Romagna i casi di positivita’ hanno raggiunto quota 4.899 (+5), di cui 1.026 a Ravenna (+2), 943 a Forli’ (nessun caso in piu’), 778 a Cesena (+1), 2.152 a Rimini (+2).