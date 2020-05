Cna, seconda videolezione ragazzi Pascal su startup e avvio d’impresa

REGGIO EMILIA – Secondo appuntamento con le video lezioni di Cna Education per gli studenti delle classi quarte degli indirizzi grafico, informatico, relazioni internazionali e scienze applicate dell’Istituto Pascal.

Dopo gli oltre 200 partecipanti al webinar su fake news e personal branding, venerdì 15 maggio, dalle 15 alle 17, il tema sarà start up, story telling e avvio di impresa. Obiettivo dell’incontro, quello di orientare i ragazzi su fabbisogni professionali all’interno delle imprese attraverso testimonianze dal mondo imprenditoriale e dare qualche strumento per l’avvio di impresa (fiscalità e regimi agevolati, programmi specifici per l’avvio e bandi dedicati) e per l’inquadramento dei contratti flessibili, maggiormente utilizzati dai datori di lavoro per nuove assunzioni o tirocini in impresa.

Interverranno l’ ufficio servizi sindacali Cna con Matteo Castelli che farà un focus sui contratti flessibili ed un inquadramento generale su lavoro autonomo e subordinato e l’Area Cna Crea Impresa con Gianluca Montanari su start up e avvio di impresa (con particolare riferimento al settore web e comunicazione), incentivi e programmi per l’avvio come Garanzia Giovani, fiscalità agevolata.

Gli imprenditori racconteranno la loro storia di impresa, i fabbisogni professionali all’interno della propria impresa, il ruolo delle competenze tecniche, delle soft skills e del lavoro per progetti in ambito comunicazione e marketing con un focus specifico su competenze e profili delle ultime assunzioni. Nello specifico, i ragazzi potranno confrontarsi con le testimonianze di: Nicoletta Bedogni (SP3), esperta in marketing e comunicazione; Sivia Ciampa (KPI6), sul tema avvio di impresa e programmi specifici sulle start up innovative e Federico Canepari (Fenice Pool), esperto in strategie di web marketing.

Coordinamento e conclusioni saranno a cura di Ughetta Fabris, responsabile Cna Education.

“Con questi incontri – spiega Fabris – vogliamo avvicinare sempre di più scuola e mondo del lavoro, mostrando ai ragazzi prospettive e percorsi di carriera all’interno di una piccola e media impresa e dando loro consigli pratici e nozioni sull’ avvio di impresa e il lavoro dipendente, con cui usciti da scuola dovranno confrontarsi (l’importanza delle esperienze, anche di esperienze di alternanza scuola-lavoro)”.

Per info sul programma e sui futuri appuntamenti: Cna Education, Ughetta Fabris, e-mail ughetta.fabris@cnare.it