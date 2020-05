Chip, un cane buono e intelligente

REGGIO EMILIA – Ci sono cani che entrano in canile per un breve periodo e nonostante il loro carattere, trovano la loro famiglia per sempre in un tempo ragionevole. Chip è un’eccezione, da tanti anni vive al canile di Arceto e nonostante abbia un meraviglioso carattere sia un bel cane e sia di taglia media, non ha mai trovato la sua famiglia.

Chip ora è adulto, è bravo al guinzaglio, ha conosciuto l’abbandono e il canile, dal carattere affettuoso, sarebbe adatto a famiglie con giardino che abbiano bisogno di un cane affidabile che però sia anche docile e affettuoso. Sano, vaccinato, microcippato già sterilizzato. Da conoscere. Canile di Arceto aperto martedi e giovedi (14.30/16.00), sabato (9/ 16) e domenica (9/13) – Tel. 0522-980.505.