Case protette, i dati nei distretti di contagiati e vittime

REGGIO EMILIA – Nella nostra provincia abbiamo avuto complessivamente 1.156 casi di Coronavirus nelle Rsa di cui 632 in isolamento domiciliare, 57 ricoverati, 248 guariti e 219 deceduti. Dopo quello di Reggio Emilia, con 542 casi e 108 vittime, il distretto di Montecchio è stato quello colpito maggiormente dalla malattia con 217 casi e 46 vittime.

E’ quanto emerge dal report del Servizio sanitario regionale relativo a “Diffusione del contagio Covid 19 nelle strutture residenziali per anziani e disabili”, realizzato in collaborazione con le direzioni attività socio-sanitarie delle Ausl. I dati sono riferiti alla situazione fotografata all’11 maggio.

Distretto di Castelnovo Monti: 172 casi con 30 vittime

Per quel che riguarda il distretto di Castelnovo Monti abbiamo complessivamente 172 casi con 30 decessi. Alla Boni Spaggiari ci sono stati complessivamente 2 casi con 2 persone in isolamento e zero deceduti. All’Oasi San Francesco 34 casi: 24 in isolamento, 1 ricoverato, 4 guariti e 5 deceduti. Al Residence Sara abbiamo 14 casi: 7 casi in isolamento, 0 ricoverati, 5 guariti e 2 decessi. Alla Residenza i Ronchi 40 casi: 18 anziani in isolamento, uno ricoverato, 15 guariti e 6 morti. A Villa Maria 42 casi: 23 in isolamento, zero ricoverati, 9 guariti e 10 deceduti. Infine a Villa Paola 40 casi: 15 anziani in isolamento, uno ricoverato, 17 guariti e 7 vittime.

Distretto di Correggio: 74 casi con 3 vittime

Nel distretto di Correggio si contano tre morti. Alla Casa protetta comunale ci sono 31 casi: 20 persone in isolamento, zero ricoverati, 8 guariti e 3 decessi. Mentre a Villa Bertani ci sono stati 43 casi: 29 persone in isolamento, 14 guariti e zero decessi

Distretto di Guastalla: 94 casi con 18 vittime

Nel distretto di Guastalla ci sono stati 94 casi con 18 vittime. Alla Csa Buris Lodigiani ci sono stati 33 casi: 15 persone in isolamento, 3 ricoverati, 5 guariti e 10 decessi. Alla Casa protetta Agorà 24 casi: 3 in isolamento, 9 ricoverati, 10 guariti e 2 deceduti. Alla Casa protetta comunale 37 casi: 20 in isolamento, 2 ricoverati, 9 guariti e 6 decessi.

Distretto di Montecchio: 217 casi e 46 vittime

Nel distretto di Montecchio ci sono stati 217 casi e 46 vittime. Alla Casa della Carità di San Giuseppe ci sono 48 casi: 23 in isolamento, 8 ricoverati, 6 guariti e 11 deceduti. Alla Casa famiglia Carlo e Lucia Cocconi ci sono stati 30 casi: 17 in isolamento, 0 ricoverati, 4 guariti e 11 morti. Alla Cra casa protetta Cavriago ci sono stati 6 casi: 3 in isolamento, 0 ricoverati, 1 guarito e 2 decessi. A Il Quadrifoglio ci sono stati 6 casi: 1 in isolamento, 1 ricoverato, 2 guariti e 2 vittime. All’Ospedale per infermi e cronici Sartori ci sono stati 59 casi: 33 in isolamento, 1 ricoverato, 15 guariti e 10 decessi. A Villa Diamante ci sono stati 68 casi: 39 in isolamento, 1 ricoverato, 16 guariti e 12 vittime.

Distretto di Reggio Emilia: 542 casi e 108 morti

Nel distretto di Reggio Emilia ci sono stati 542 casi e 108 morti. A Casa Insieme 1 caso: 1 morto. Al Centro servizi alla persona ci sono stati 43 casi: 32 in isolamento, 1 ricoverato, 1 guarito e 9 decessi. Alla don Luigi Messori ci sono stati 34 casi: 17 in isolamento, 1 ricoverato, 12 guariti e 9 decessi. A Le Esperidi ci sono stati 65 casi: 32 in isolamento, 13 ricoverati, 1 guarito e 19 decessi. Al Pensionato San Giuseppe ci sono stati 3 casi: 0 in isolamento, 2 ricoverati, 0 guariti e 1 morto. Alla struttura Asp Città delle persone ci sono stati 357 casi: 202 in isolamento, 12 ricoverati, 75 guariti e 68 decessi. A Villa Anna Rosa ci sono stati 39 casi: 22 in isolamento, 0 ricoverati, 11 guariti e 6 decessi.

Distretto di Scandiano: 57 casi e 14 morti

Nel distretto di Scandiano ci sono stati 57 casi e 14 morti. Al Cp Centro sanitario Belvedere ci sono stati 6 casi: 3 in isolamento, 0 ricoverati, 1 guarito e 2 decessi. Alla Casa famiglia Mattioli Garavini A ci sono stati 12 casi: 7 in isolamento, 0 ricoverati, 0 guariti e 5 decessi. Alla Casa famiglia Garavini B ci sono stati 2 casi: 2 in isolamento, 0 ricoverati, 0 guariti e 0 decessi. Alla Papa Giovanni ci sono stati 3 casi: 2 in isolamento, 0 ricoverati, 0 guariti e 0 decessi. Alla Residenza al Parco ci sono stati 34 casi: 21 in isolamento, 0 ricoverati, 6 guariti e 7 decessi.