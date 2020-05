BIBBIANO (Reggio Emilia) – Un incendio in un capannone di un’azienda agricola, in via L. Ariosto a Bibbiano, ha distrutto 1.500 rotoballe di fieno. Le fiamme sono divampate stanotte, verso l’una, nel fienile della ditta di un imprenditore agricolo 75enne del luogo. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco Reggio e S. Ilario.

Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Bibbiano e dei Vigili del Fuoco che non hanno rinvenuto elementi che potessero suffragare con certezza le cause del rogo. Dopo varie ore di intenso lavoro i pompieri hanno domato l’incendio. I danni ammontano a diverse decine di migliaia di euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Bibbiano.