Arte per Reggio, continua la raccolta in favore del fondo di mutuo soccorso del Comune

REGGIO EMILIA – Continua “Art for Res” l’iniziativa della onlus Amar Costruire Solidarietà che coniuga arte e beneficenza, il cui ricavato andrà a favore del fondo di mutuo soccorso del Comune di Reggio Emilia.

Attualmente sono stati raccolti 3mila euro e più di 30 artisti hanno donato le loro opere. C’è ancora un mese di tempo per arrivare almeno alla cifra di 6.000 euro che gli organizzatori si sono prefissati.

Tra gli artisti che hanno creduto nella raccolta ci sono Ermanno Foroni, Vasco Ascolini, Mario Pavesi, Alessandro Bartoli, Antonella De Nisco, Sergio Fermariello, ma c’è anche chi, come Angelo Leidi, ha donato una Puntasecca del noto Antonio Ligabue.

L’associazione Amar Costruire Solidarietà fin dalla sua nascita ha promosso progetti di solidarietà per diffondere la cultura di pace e non violenza, in questo periodo di emergenza ha deciso di rispondere all’appello fatto dal Comune di Reggio Emilia che ha creato il Fondo di Mutuo Soccorso a sostegno delle persone più in difficoltà.

L’associazione spiega che “ha deciso di organizzare un progetto coniugando la beneficienza e l’arte, perché in questi mesi in bianco e nero, abbiamo pensato che l’arte e la cultura potevano contribuire a restituire un po’ di colore e gioia alle persone più fragili e che in questo momento vivono con preoccupazione l’emergenza”.

Per questo è nato il progetto “Art for res”, letteralmente “Arte per Reggio Emilia”, una raccolta fondi in cui ogni 10 euro di donazioni si potrà ricevere un codice che servirà per partecipare all’estrazione di numerose opere d’arte donate da tanti artisti reggiani e non solo che hanno creduto al progetto.

Si può donare tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione Amar IBAN IT90 Q 05387 12803 00000 2553304 oppure tramite il sito web dell’associazione nella sezione “fai una donazione” —> bit.ly/dona-ArtForRes

In ogni caso si ricorda di lasciare la mail e il numero di telefono, così in caso di vincita si verrà ricontattati.