“Tutto è importante”, “La tempesta silenziosa della notte”, “Confessione”

Tutto è importante

Non c’è disposizione, virus o odio che possa cancellare la memoria.

Non c’è nulla come il tempo che possa far riaffiorare sensazioni, emozioni, immagini.

Non c’è nulla di sbagliato che può impedire il naturale corso delle cose.

Nulla può smarrire l’attenzione, la dedizione, la gentilezza, l’amore.

Nulla può fermare la gioia di vedere chi ami crescere, scalpitare,

sbagliare, perdere e poi …

ritrovare.

In questa vita e in altre vite.

Nulla è perduto. Mai.

Tutto è importante.

Sempre.

Vera Fadia

La tempesta silenziosa della notte

Ogni qualvolta che si entra nella notte

è come entrare in una tempesta silenziosa

siamo soli con i nostri sogni

che ci accompagnano nel vortice ignoto che ci travolge,

giocando con i nostri sentimenti

di paura o di gioia

e noi

come abbandonati in un mare aperto e tempestoso

lottiamo con tutte le nostre forze

per continuare a vivere

o ci abbandoniamo alla morte

al risveglio siamo certamente diversi

il fisico stanco e abbattuto da un sogno violento

oppure, fresco e gioioso

al ritorno da una avventura piacevole

ma siamo sempre diversi

uno sguardo allo specchio

viso provato e occhi gonfi?

ricordi spolverati

di gioia e dolori spuntati

da un angolo remoto della nostra memoria

come abbandonati

un sorriso

una piccola aggiustatina

un caffè per recuperare le forze

per affrontare un giorno nuovo

da aggiungere al nostro passato

la tempesta è archiviata questa volta

al risveglio siamo diversi

più spaventati o forti

più ottimisti o incatenati e disperati

ma siamo sempre diversi

più vecchi e più maturi

per continuare a vivere questa vita

da ottimisti.

Confessione

In ogni uno di noi, crescendo, resiste una parte artistica fantasiosa che continua a crescere e una parte infantile, quest’ultima, con grande spontaneità ci induce ad agire giocando con le cose serie per affermare la nostra serietà.

Jean Bassmaji