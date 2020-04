Smart working, la Cna fa chiarezza su modalità e strumenti

REGGIO EMILIA – Il passaggio obbligato allo smart working o lavoro agile, in questa fase emergenziale per il coronavirus, ha costretto migliaia di persone a confrontarsi con un nuovo modo di lavorare da casa. Cna Reggio Emilia e gli esperti di Cna Digitale aiutano a conoscere le possibilità offerte dalla tecnologia per continuare a produrre “a distanza”, con un ciclo di seminari in videoconferenza dal titolo: “Smart working: gli strumenti migliori per lavorare in tranquillità”.

Dopo i consigli per vivere lo smart working come un’opportunità senza subirlo passivamente e i 10 consigli utili per lavorare a casa meglio e senza distrazioni (sfruttando il metodo Kaizen), lunedì 6 aprile dalle 18 alle 20 si terrà il secondo appuntamento con l’approfondimento degli strumenti Seo e GSuite.

Fabio Casolari illustrerà la Seo per principianti e come ottenere più traffico verso il proprio sito, scalando le classifiche interne di Google; mentre, Alex Morlini parlerà di GSuite App di Google per le PMI +Smart e +Competitive, esplorando le potenzialità di gmail oltre alla posta elettronica.

Gli iscritti (oltre 80 nel primo appuntamento) riceveranno le istruzioni per partecipare alla videoconferenza dopo la registrazione gratuita all’evento sul sito cnare.it. Per info: stefano.pavani@cnare.it