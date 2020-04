Sgrida anziano che smaltisce male i rifiuti e il 70enne lo minaccia con una mazza da golf

REGGIO EMILIA – Minaccia con una mazza da golf una persona che lo aveva redarguito perché non faceva la raccolta differenziata in modo corretto e gli danneggia la macchina. E’ successo ieri mattina in via Leoncavallo, una laterale che corre parallela al lungo Crostolo nella zona di via Emilia Santo Stefano.

Il cittadino ha chiamato la polizia che è arrivata sul posto. Ha detto agli agenti di aver sollecitato una persona anziana a differenziare correttamente l’immondizia e di essere stato minacciato.

L’uomo, prima che arrivassero gli agenti, era riuscito a disarmare l’anziano e ha consegnato alla pattuglia una mazza da golf poi sequestrata, dando anche loro una precisa descrizione del fuggitivo, un reggiano di 70 anni che è stato rintracciato nella sua abitazione e denunciato per minaccia aggravata, danneggiamento e porto di strumenti atti ad offendere.