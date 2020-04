Scandiano, il Coronavirus non ferma le nozze di Mahdi e Khaoula

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Il Coronavirus continua a non fermare l’amore e gli sposi. Ne è dimostrazione la foto che vi mostriamo che ritrae Mahdi e Khaoula mentre celebrano le loro nozze nel municipio di Scandiano. Ci ha scritto Mahdi: “Nonostante le circostanze e la situazione non ci siamo arresi e abbiamo voluto lo stesso celebrare il nostro giorno, perché per amore si fa questo è altro”. Siamo d’accordo. Continuate con questo entusiasmo per tutta la vita.