“Riflessioni” e “Silenzio”

REGGIO EMILIA – "Scrittori silenziosi" è una rubrica giornaliera, offerta da Reggio Sera per pubblicare i pensieri, le sensazioni e le riflessioni dei reggiani, mentre sono costretti, in questo tragico periodo, all'isolamento totale.

Riflessioni

“Il postino suona sempre due volte” dice il titolo di un vecchio film ma in questo momento storico quante volte ha bussato? Tante e noi abbiamo fatto finta di non sentirlo, finchè ci ha consegnato il pacco finale.

Noi lo sapevamo cosa c’era dentro quel pacco: lacrime e disperazione e abbiamo pianto anche noi , pieni di paure.

Siamo fragili no?

Abbiamo pianto tutti i padri, le madri, i figli, i nonni, tutti gli sguardi innocenti della terra. Abbiamo sperimentato una realtà virtuale, una nuova vita informatica, tutto ha una password, migliaia di password…

Qual è quella degli abbracci? L’ho dimenticata!

Eppure c’è chi ha capito che bisogna lottare fino in fondo.

Non esistono difese più grandi di quello che possiamo fare noi ora per noi stessi e per gli altri. Abbiamo capito di far parte di un unico respiro. Abbiamo imparato come si fa ad accogliere il dolore degli altri. E alla fine abbiamo intuito che l’annuncio dell’alba era la rinascita, la liberazione.

Coraggio compagni di viaggio! Sulla nostra schiena piantiamo le ali per il decollo, nella nostra testa le istruzioni, nelle nostre braccia le manovre. Siamo arca e freccia nello stesso tempo. Siamo la forza di ricominciare.

Maria Pia Papaleo

Silenzio

Silenzio tanto amato

Tanto desiderato

Vanamente ricercato

Ora ci invadi ci abbracci ci avvolgi

Silenzio di morte di paura e di angoscia

che si riempie con canti, musica e parole

Immagini passate scorrono

attraverso l’aria malata

Immagini d’oggi terrorizzano e preoccupano

Non ti rinnego

Silenzio di guerra privo di futuro

Sirene nell’aria riportano all’attenti

Bare ordinate date al fuoco

ritornano all’origine

Potere confuso e prepotente

dice indica decide

Senza certezze

Spirito maligno ispira le anime

Oscura malafede manipola le menti

Mani umane distruggono se stesse

Medici al fronte combattono

Conflitti etici tormentano

Solidarietà ricercata risponde

Sole luttuoso apre le nostre giornate

Addio ai sorrisi agli abbracci e ai baci

Famiglie separate

Amanti lontani

Vecchie foto consolano

In questo mondo maltrattato e infetto

Lazzaretto diffuso

lenzuola bianche coprono i cadaveri

Maschere e cappelli

per un carnevale finale

senza brindisi né baldoria

Tempo dilatato eppur veloce

Settimane volano

Nessuna mano invisibile sacra o profana

governa il putridume che ci affligge e ci ricopre

E l’indefinibile domani sconvolge le menti

Ci rivedremo?

Ci riabbracceremo?

Il dubbio cresce

come l’invisibile nemico

che d’improvviso

ci troviamo accanto

Speranza non muore

Amore resiste

Angela Matassa