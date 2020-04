Reggiolo, operaio cade da un muletto: è grave

REGGIOLO (Reggio Emilia) – Un infortunio sul lavoro si è verificato oggi, verso le 13, in un’azienda di assemblaggi di Reggiolo in via Galilei. Per cause ancora al vaglio della medicina del lavoro, un operaio indiano di 28 anni di Rolo, dipendente dell’azienda, è caduto da un’altezza di quattro metri mentre era al lavoro su un muletto meccanico.

Sul posto è stata chiamata un’ambulanza che ha portato l’operaio all’ospedale di Baggiovara di Modena dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni per i traumi riportati nella caduta. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale.