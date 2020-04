Quattro Castella, camion della spazzatura travolge e uccide operatore ecologico

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Incidente mortale sul lavoro a Quattro Castella. Intorno alle 12.30, in via Matilde di Canossa, vicino al negozio di abbigliamento Fontanili, un camion che raccoglie la spazzatura, facendo manovra, ha investito e schiacciato uno degli operatori, un 52enne dipendente di Iren che stava raccogliendo degli sfalci d’erba. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Quattro Castella, i carabinieri locali e l’elisoccorso per portare via l’operatore ecologico che, purtroppo, non ce l’ha fatta ed è morto sul posto.