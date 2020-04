Progeo acquista il 100% di Storchi Mangimi

REGGIO EMILIA – La coop Progeo ha annunciato di aver portato a termine nei giorni scorsi l’acquisizione della Storchi Mangimi Srl di Correggio azienda storica nella produzione di mangimi per la zootecnia.

“L’operazione di acquisizione – commentano Marco Pirani Presidente e Graziano Salsi vice presidente – rientra negli obiettivi del piano di sviluppo varato dal consiglio di amministrazione nel corso degli ultimi due anni e rappresenta una importante opportunità al fine di sviluppare crescita, competitività e quote di mercato su scala nazionale per soddisfare al meglio soci e clienti nelle produzioni di Filiera dell’agroalimentare Made in Italy”.

Progeo con sede legale e direzionale a Reggio Emilia è leader nazionale nella produzione di mangimi zootecnici, farine di grano tenero per l’alimentazione umana e raccolta cereali con stabilimenti a Masone (RE) Sorbara e Ganaceto (MO) San Vito al Tagliamento (PN) Granarolo (BO) Mezzani (PR).

La Cooperativa sviluppa produzioni mangimistiche per il libero mercato per le filiere del bovino da latte, carne, avicolo, cunicolo ed altre specie minori, e dei prodotti tipici, in particolar modo come leader assoluto nel Parmigiano Reggiano servendo oltre il 35% dei clienti del comprensorio di produzione. Progeo è specializzata anche nelle produzioni no ogm, antibiotic-free e del Biologico con un’esperienza venticinquennale ponendosi come partner qualificato e affidabile per conseguire i nuovi standard di sostenibilità e benessere animale in stretta collaborazione con allevatori, trasformatori e Grande Distribuzione Organizzata.

La Storchi Mangimi Srl è stata fondata nel 1960 per poi realizzare lo stabilimento di concezione industriale nel 1974 diventando così una importante azienda che si è espansa nei territori vocati del Nord Italia possedendo un portafoglio clienti di oltre 100 aziende zootecniche fra le regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

“Il risultato dell’operazione – continuano Pirani e Salsi – contribuirà a sviluppare ulteriormente il volume delle vendite puntando a raggiungere i 5 milioni di quintali/anno, rafforzando i già importanti obiettivi di crescita aziendali che hanno consentito nel corso del 2019 di conseguire il miglior risultato economico degli ultimi anni, sviluppando ricavi per oltre 250 milioni conseguendo un Ebitda di 13,5 ml/€ e un R.O.I pari all’8,70 %, portando il fatturato complessivo di Gruppo a oltre 300 milioni insieme alle controllate Scam, Agrites e Intesia.

La Cooperativa ha inoltre previsto investimenti nel corso del 2020/21 per oltre 5 milioni finalizzati ad un piano per l’ammodernamento e la specializzazione dei propri stabilimenti e impianti industriali al fine di corrispondere sempre di più alle esigenze degli oltre 10.000 soci, 250 dipendenti e 120 agenti.