“Non disperarti” e “Poesia di una nonna”

Non Disperarti

Non disperarti. Osserva.

Il Mondo non si è fermato.

Il Mondo si è incantato.

Si è preparato in silenzio nelle scorse settimane ad ammirare la tua nascita e la tua crescita.

Ti sta guardando senza sfiorarti.

A distanza.

Una distanza che per qualcuno è di sicurezza ma per me è di gentilezza.

Ti sta proteggendo da ciò che c’è nell’aria ma che ancora non vedi chiaramente.

Ti sta insegnando a guardare al futuro restando silente nel presente.

Ti sta spingendo ad accettare, accogliere, integrare e ringraziare per ciò che la tua storia contiene. Sempre.

Ti sta accompagnando a conoscere fino in fondo la saggezza, l’etica, la rinuncia alla ragione, la calma.

In un momento di caos dentro e fuori ti chiede di scegliere chi essere. Ancora.

Ti chiede fiducia, il Mondo.

E te lo chiede incantandosi.

Sospendendo il respiro.

Sospendendo la presenza.

Sospendendo il contatto.

Sospendendo l’esigenza.

Sospendendosi.

In attesa che arrivi qualcosa al tuo cuore che spezzi l’incanto e ri-porti…

Un movimento.

Un movimento d’amore.

Un movimento di gioia.

Un movimento di sole.

Nel frattempo ti respiro accanto.

Poesia di una nonna in epoca di Coronavirus

Bambino mio

Nonna non può prenderti in braccio

Il tuo sorriso nello schermo illuminato

Mi scalda il cuore

Gioca amore, le costruzioni … la plastilina ..

Guarda nonna è rossa la mia macchinina: gioca , gioca con me

Il cellulare scivola tra le mani insicure

Scompare nello schermo quel sorriso di bimbo

Scompare l’illusione di un abbraccio

A intermittenza un parlato di bimbo

Ricompare in un gioco bislacco

Un viso, un sorriso affettuoso

Rallegra l’animo di chi

un sinistro virus tiene lontano