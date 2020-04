“Lettera per una amica” e “Non voglio”

REGGIO EMILIA – “Scrittori silenziosi” è una rubrica giornaliera, offerta da Reggio Sera per pubblicare i pensieri, le sensazioni e le riflessioni dei reggiani, mentre sono costretti, in questo tragico periodo, all’isolamento totale.

Ideatore e direttore editoriale Jean Bassmaji Reggio Emilia. Mail: bassmaji.jean@libero.it

Argomenti – racconti e poesie

Hai scritto un breve racconto o una o più poesie? Hai descritto un evento personale, il tuo stato d’animo durante questa solitudine? Hai raccontato il tuo dolore o la tua gioia per qualche felice occasione, per la guarigione di qualcuno, per un amore spuntato o separazione dolorosa o per un lieto incontro o triste perdita?

Invia il tuo scritto per mail a bassmaji.jean@libero.it. Oggetto: Scrittori Silenziosi. Non inviare a Reggio Sera.

Lettera per una amica

Cara T

Ti scrivo anche per non sentirmi solo.

Qui siamo liberamente prigionieri di noi stessi in casa. Ogni attività è bloccata ma i pensieri buoni delle persone stanno sbocciando come i fiori all’apparir del sole.

Ogni movimento si è fermato, escluso il tempo che è molto rallentato, per questo abbiamo molto tempo a disposizione per riflettere. Stiamo scoprendo l’altra persona che vive vicino a noi che non vedevamo prima. Sentiamo il bisogno di guardare dai balconi per vedere qualcuno come non abbiamo fatto prima. Cerchiamo di sentire i rumori dei vicini e della strada per sentirci vivi e parte della comunità e non sentiamo più il bisogno del silenzio e del pensare solo a noi stessi.

Oggi riusciamo a salutarci dai balconi, anche con gli abitanti dei palazzi attorno, a cantare e suonare tutti insieme la musica. Suoniamo felici con qualsiasi cosa, pentole, bottiglie e con gli strumenti musicali chi lo sa fare, solo per fare ritmo con tutti, solo per partecipare, pazzia collettiva.

Spero che tutto ciò rimanga come ricchezza e non solo come storia dei tempi duri. Dobbiamo ricordare, con tutto ciò, con simpatia quel piccolo esserino che ha potuto cambiare il mondo come nessuno ha potuto fare prima.

Anche se ci portato via molti dei nostri affetti, ci ha fatto conoscere il vero valore della vita e la bellezza dell’altro.

Jean Bassnmaji

Non voglio

Non voglio marzo 2020

Non voglio tornare alla normalità, voglio tornare alla Vita

Non voglio che l’economia si riassesti

che torni ad essere strumento di avidità e disparità

Voglio che sia al servizio dell’autentico benessere

Non voglio che si torni a lavorare come prima

Voglio che i lavori inutili e dannosi collassino

che il lavoro si trasformi in opera

che si lavori di meno e si valorizzi di più

Non voglio che si torni a lottare per la sopravvivenza

con l’angoscia che non ce ne sia abbastanza

Voglio il supporto di tutti per tutti

che la ricchezza dei pochi sui moltissimi venga redistribuita

Voglio ricordarmi che la scarsità è un imbroglio che ci hanno iniettato

Non voglio che la finanza mondiale e i colossi petroliferi ne escano indenni tornando a sfruttare e speculare

Voglio che sia un terremoto che scuota l’ingiustizia globale

Non voglio che i centri commerciali tornino ad essere sempre aperti

Voglio che gli spazi della condivisione e dello scambio

siano al servizio dell’umano e non del consumo

Non voglio rimettermi a guidare nel traffico congestionato

Voglio muovermi lento e contento

Col ritmo naturale dell’universo

Che mi fa meravigliare della fioritura dell’albicocco

Non voglio essere in paranoia per la mia salute adesso

e poi tornare tranquillamente a respirare lo smog delle industrie

come se fosse normale riprendere a crepare di tumore

Voglio che rimanga l’aria pulita di questi giorni

che i delfini tornati sulle coste non se ne vadano

Voglio nutrirmi ogni giorno

di questa Natura di cui io sono parte

Non voglio che le scuole riaprano

se in esse ci sarà ancora prestazione ansiogena

stupida burocrazia e inutile ingozzamento cognitivo

Voglio che la conoscenza sia gioia, piacere e creatività

Voglio che sia consacrato e incentivato il tempo all’arte, al canto, al gioco

Non voglio più dare per scontato il tocco della tua mano sulla mia

i piedi nudi sulla spiaggia e il tramonto dalla collina

Voglio ringraziare quando muovo il polso, quando sto in piedi, quando posso baciare mia madre

Voglio ricordarmi che questo momento è la cosa più preziosa

Non voglio tornare alla normalità

Voglio ritornare alla Vita

Giordano Ruini