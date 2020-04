“Lettera per una amica” e “Ebbene”

REGGIO EMILIA – “Scrittori silenziosi” è una rubrica giornaliera, offerta da Reggio Sera per pubblicare i pensieri, le sensazioni e le riflessioni dei reggiani, mentre sono costretti, in questo tragico periodo, all’isolamento totale.

Argomenti – racconti e poesie

Hai scritto un breve racconto o una o più poesie? Hai descritto un evento personale, il tuo stato d’animo durante questa solitudine? Hai raccontato il tuo dolore o la tua gioia per qualche felice occasione, per la guarigione di qualcuno, per un amore spuntato o separazione dolorosa o per un lieto incontro o triste perdita?

Lettera per una amica

Amiamoci

Cosa succede quando ci dicono che il contatto con gli altri è pericoloso e ci fanno credere che moriremo a causa di un respiro, di una carezza, di un bacio?

Succede che ci sentiamo autorizzati a eliminare il rischio dimenticando che il rischio che corriamo è più grande…

Il rischio di dimenticare che senza un respiro, una carezza, un bacio, senza il contatto con l’altro perdiamo il contatto con l’essenza che siamo. Così, totalmente persi in un involucro che chiamiamo _corpo_ siamo fragilissimi, vulnerabili, privi di quell’energia vitale che ci tiene connessi al Tutto. Non sappiamo agire e diventiamo spenti.

Quel Tutto ci contiene e allo stesso tempo siamo noi a contenerlo.

Questo Tutto è troppo pericoloso, troppo incontrollabile, troppo creativo. Imprevedibile per chi sogna di semplificare, dominare, possedere.

E allora quale miglior arma di potere.

Un virus.

A sua immagine e somiglianza.

Che infetta, annienta, separa.

Ma noi abbiamo un’arma molto più potente.

Amiamoci, amiamo il Tutto.

Amiamo anche questo virus che ci sta insegnando a scegliere in cosa tornare a credere.

Vera Fadia Bassmaj

Ebbene

Ebbene

eccoci promossi a Zona Rossa.

Lo sentivamo nell’aria

questo passaggio di categoria.

Pure io che non sono fatto

per la competizione

mi trovo ad alzare la coppa della premiazione

sicché possa vantarmi, un giorno

di essere stato primo in qualcosa.

Rossa, come il fuoco,

come il semaforo che ti obbliga alla resa,

come l’inferno

E c’è da dire che è il mio preferito,

il colore rosso,

mi è difficile collegarlo ad una pena

ad un muro,

ad un impedimento al viaggio.

Perciò ne faccio mantello

per ripararmi dalle intemperie,

ricovero, protezione, casa

comunione, fraternità,

ancoraggio.

E quando passerà la tempesta

ne farò telo per bivacchi estivi

per distendermi al sole

sui dossi erbosi dell’Appennino

mentre mastico parole d’altri

o ne partorisco mie.

Intanto mi godo questo sole

che distrae da ogni disagio

anzi lo allontana come un sogno

al risveglio.

Coraggio!

Nazario D’Amato