“L’attesa” e “Preghiera laica”

L’attesa

Sento da lontano le sue parole

immagino e

cerco di leggere nel suo sguardo

provo a interpretare il suo pensiero

a udire il suono della sua voce

il tempo volge a sfumare

si avvicina lei lentamente

con i suoi passi sincroni

con il battere del mio cuore

i suoi movimenti sensuali

frullano il mio desiderio e

travolgono la mia passione

arriva

silenziosa e composta

nulla trapela da quelle labbra

nessun ritmo e nessuna parola

ricomincia ancora l’attesa

perché tutto era

immaginazione

Jean Bassmaji

Preghiera laica

Che le parole false o riferite con travisamento

Che i fatti riferiti solo parzialmente

Non alimentino più i sentimenti di paura ed incertezza.

Che possano scivolarci di dosso con grande leggerezza, e

Che la fiducia sulla buona fede di tutti gli attori in prima linea non cessi.

Che cessino tutti “gli scarica-barili” ancora in atto e che la parola responsabilità entri nei cuori di tutta Europa senza alcuna distinzione

Affinché ciascuno possa fare la sua parte il più serenamente possibile:

Cittadini nell’accezione più ampia del termine, amministratori del bene pubblico, politici e scienziati. Che cessi ogni parola di odio.

Amen.

Gualerzi Paola