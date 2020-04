Johnson: “Ho rischiato la morte”. Oltre 10mila morti in Gran Bretagna

REGGIO EMILIA – Il premier britannico Boris Johnson è stato dimesso dall’ospedale, dove era stato ricoverato domenica scorsa per il coronavirus. Lo ha reso noto Downing Street, nel giorno in cui la Gran Bretagna ha superato la soglia dei 10.000 morti da coronavirus. Secondo le autorità sanitarie, citate dal Guardian, i deceduti nelle ultime 24 ore sono stati infatti 737, con il totale salito a 10.612.

In un messaggio postato via Twitter, Boris Johnson ha ammesso che ci sono stati giorni in cui non si sapeva se si sarebbe potuto salvare. Johnson ha ringraziato due infermieri, una neozelandese di nome Jenny e un portoghese di nome Luis, che, ha detto, “sono rimasti accanto al mio letto per 48 ore durante le quali le cose sarebbero potute andare in un modo o nell’altro”.

Johnson resta in convalescenza

“Su consiglio del suo team medico, il primo ministro non tornerà immediatamente al lavoro”, ha aggiunto un portavoce, annunciando che Johnson continuerà la convalescenza a Chequers, la residenza di campagna riservata ai capi di governo britannici. Johnson, ha detto ancora il portavoce, “desidera ringraziare tutti a Saint Thomas (l’ospedale di Londra dove è stato ricoverato) per le eccellenti cure che ha ricevuto”. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha ringraziato in un messaggio lo staff sanitario del St. Thomas Hospital, dove è stato ricoverato

Negli Usa ci sono 21mila morti

Negli Usa superato il mezzo milione di contagiati, il numero di morti va verso quota 21 mila. I morti per coronavirus nello stato di New York sono 758. E’ il sesto giorno consecutivo che nello stato vengono riportate più di 700 decessi al giorno. Lo afferma il governatore Andrew Cuomo. Complessivamente i morti nello stato per il coronavirus sono 9.385.