Impianto biogas, lavori fermi fino al 15 luglio

REGGIO EMILIA – I lavori dell’impianto Iren per la produzione di biogas da rifiuti di Gavassa a Reggio Emilia non potranno iniziare almeno fino a luglio. E’ l’effetto dell’ordinanza emessa dalla prima sezione del Tar di Parma che ieri ha accolto – ritenendolo legittimo – il ricorso contro l’opera avanzato dal coordinamento dei comitati Ambiente e Salute di Reggio.

Per effetto del provvedimento, infatti “sono sospesi tutti gli atti impugnati”, ovvero il corposo numero di autorizzazioni concesse all’impianto, tra cui il permesso a costruire rilasciato dal Comune capoluogo. I giudici hanno poi fissato per il 15 luglio l’udienza di merito sul ricorso. “Stiamo gia’ prendendo in mano nuove carte che nelle prossime settimane depositeremo in tribunale”, annunciano i comitati, che a breve riprenderanno anche le loro iniziative.

“Stiamo valutando un’assemblea aperta a tutti su internet”, fanno infatti sapere. Secondo gli ambientalisti, tuttavia, “la vicenda di questo ricorso dovrebbe essere uno stimolo per tutti su come ripensare i nostri servizi ambientali nel pieno di questa crisi sanitaria ed economica. Non possiamo tornare alla normalita’ di prima perche’ la normalita’ era il problema: la multiutility quotata in borsa non e’ piu’ una gallina dalle uova d’oro, non bastano piu’ i dividendi elargiti ai sindaci ogni anno per compensare il fatto che bollette, servizi, qualita’, lavoro, organizzazione, investimenti sono totalmente slegati dal territorio e fuori controllo”.

Servono quindi “nuove ricette e soluzioni gestionali, per questo bisognerebbe ripubblicizzare i servizi di acqua e rifiuti, anziche’ metterli a gara”. Nel frattempo la raccolta fondi per il ricorso (che e’ autofinanziato) continua.