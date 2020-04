Immunità solidale, spesa e farmaci a chi non può uscire di casa

REGGIO EMILIA – Città migrante ha lanciato, da un mese a questa parte, l’iniziativa “Immunità solidale”. Scrivono gli organizzatori che fanno parte di Città Migrante, Lab aq16, Casa Bettola: “Da quando abbiamo iniziato, più di un mese fa , ogni giorno abbiamo ricevuto telefonate da chi in questo momento non può uscire di casa – per non mettere a rischio la propria salute o la salute degli altri – con richieste di aiuto per fare la spesa o per consegnare farmaci a domicilio, telefonate di chi non potendo andare a lavorare non riceve reddito o di chi al contrario è costretto a lavorare senza dispositivi di sicurezza, telefonate di chi ha bisogno di orientarsi fra scadenze di permessi di soggiorno e questure chiuse, telefonate di chi chiede come poter accedere ai buoni spesa”.

E aggiungono: “Con il tempo il gruppo di mutuo soccorso si è esteso coinvolgendo sempre più volontari che si coordinano a distanza, mettendo in comune tempo e saperi. La consegna a domicilio oltre a garantire l’accesso a beni di prima necessità è diventato un modo per uscire un attimo dalla solitudine, un momento per scambiare due parole al telefono, per condividere la propria esperienza in questo contesto difficile o per avere consigli dove rivolgersi per accedere ad altri servizi. Abbiamo “incontrato” anche persone in difficoltà economica ed abitativa. Per questo ci stiamo coordinando con altre iniziative del territorio, con Dar Voce e con i servizi comunali”.

Chi contattare

Devi fare la spesa o recuperare farmaci ma non puoi uscire di casa? Siamo disponibili a fare la spesa e portarla a domicilio gratuitamente. Contatta il numero 389 4204158

– Sei senza stipendio o rischi di perdere il lavoro? Siamo a disposizione per consulenze sindacali sul numero 347 8400532

– Hai bisogno di informazioni sulle pratiche riguardanti l’immigrazione? Contatta lo sportello di città migrante sul numero 347 4184461