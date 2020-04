Coronavirus, sono 6 i decessi e 39 i casi positivi in più a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Sono 6 i decessi e 39 i casi positivi in più (ieri erano 84 in più) nel territorio provinciale che portano il totale delle vittime a 381 e quello dei casi a 3.888 dall’inizio dell’epidemia.

In regione sono 20.440 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 342 in più rispetto a ieri quando erano stati 463 rispetto al giorno prima. E hanno raggiunto quota 99.047 i test effettuati, 2.343 in più rispetto a ieri (ieri i test in più erano stati 4.945 e quindi oltre il doppio). Dunque percentualmente i casi positivi, rispetto ai tamponi, sono più oggi di ieri.

Dei 39 casi positivi ben 33 sono in isolamento domiciliare e 6 ricoverati in terapia non intensiva a testimonianza di come il virus stia perdendo di forza. I casi sono a Bagnolo (1), Baiso (1), Bibbiano (1), Boretto (2), Canossa (1), Casalgrande (1), Castellarano (1), Castelnovo Monti (1), Cavriago (1), Guastalla (2), Luzzara (1), Montecchio (1), Novellara (1), Quattro Castella (1), Reggio Emilia (11), Rio Saliceto (1), Rubiera (1), San Polo (1), Scandiano (5), Vetto (1), Vezzano (1), non residenti in provincia (2).

Le vittime sono tre uomini e tre donne fra i 46 (forse il più giovane finora) e i 94 anni. I decessi si sono verificati a Correggio (1), Guastalla (1), Novellara (2), Rubiera (1), Reggio Emilia (1).

Complessivamente 8.946 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (134 in più rispetto a ieri). Sono 331 le persone ricoverate in terapia intensiva: 4 in meno di ieri. I pazienti ricoverati in terapia non intensiva negli altri reparti Covid sono 3.490 (-1).

Purtroppo, si registrano 51 nuovi decessi: 31 uomini e 20 donne.

Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 4.007 (+145), delle quali 1.923 riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 2.084 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Per quanto riguarda i decessi (arrivati complessivamente in Emilia-Romagna a 2.615), per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 8 residenti nella provincia di Piacenza, 6 in quella di Parma, 6 in quella di Reggio Emilia, 8 in quella di Modena, 13 in quella di Bologna, (nessuno nell’imolese), 1 in quella di Ferrara, 5 nella provincia di Forlì-Cesena (1 nel forlivese e 4 nel cesenate), 2 in quella di Rimini, 2 in provincia di Ravenna.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.138 a Piacenza (38 in più rispetto a ieri), 2.573 a Parma (42 in più), 3.888 a Reggio Emilia (39 in più), 3.132 a Modena (45 in più), 2.947 a Bologna (93 in più), 345 a Imola (2 in più), 618 a Ferrara (2 in più). In Romagna sono complessivamente 3.799 81 in più), di cui 827 a Ravenna (26 in più), 691 a Forlì (30 in più), 554 a Cesena (4 in più), 1.727a Rimini (21 in più).