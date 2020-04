Coronavirus, sono 2 i morti e solo 38 i nuovi casi a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Ci sono due i nuovi decessi da Coronavirus e appena 38 nuovi casi (erano stati 45 in più ieri) nella nostra provincia. E’ uno dei dati migliori, da molto tempo a questa parte, relativo al contagio. Con questi dati i decessi complessivi ammontano a 484 dall’inizio dell’epidemia, mentre i casi attualmente positivi sono 4.520.

Dei nuovi casi positivi ben 35 sono in isolamento domiciliare e solo 3 sono ricoverati in terapia non intensiva. Sono 513 le persone guarite clinicamente.

I casi positivi sono a Campegine (1), Carpineti (2), Casalgrande (2), Castelnovo Sotto (1), Castelnovo Monti (3), Correggio (4), Fabbrico (1), Guastalla (1), Montecchio (1), Quattro Castella (1), Reggio Emilia (10), San Martino in Rio (5), San Polo (1), Scandiano (2), Vetto (1), Vezzano (1).

I decessi sono due. Un uomo di 80 anni e una donna di 96 anni. Sono entrambi di Reggio Emilia.

In Emilia-Romagna dall’inizio della crisi sanitaria da Coronavirus si sono registrati 23.970 casi di positività, 247 in più rispetto a ieri quando se n’erano registrati 289 in più rispetto al giorno precedente, uno degli incrementi più bassi registrati finora. Continuano però a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -336 rispetto a ieri (12.509 contro i 12.845).

Le nuove guarigioni sono 549 (8.158 in totale). I test effettuati hanno raggiunto quota 151.505, +5.359 (ieri erano stati 5.272). A parità di test in Regione calano i positivi dunque.

Calano anche le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi: complessivamente arrivano a 8.576, 201 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 264 (-2 rispetto a ieri). E diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-82).

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.158 (+549): 2.545 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 5.613 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 34 nuovi decessi: 18 uomini e 16 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a 3.303.

I nuovi decessi riguardano 6 residenti nella provincia di Piacenza, 5 in quella di Parma, 3 in quella di Reggio Emilia, 1 in quella di Modena, 10 in quella di Bologna, nessuno nell’imolese), 4 in quella di Ferrara, nessuno in provincia di Ravenna, 5 nella provincia di Forlì-Cesena (1 nel forlivese), 1 nella provincia di Rimini; 1 decesso di fuori regione già segnalato in precedenza è risultato residente in una delle province della regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.635 a Piacenza (49 in più rispetto a ieri), 3.011 a Parma (12 in più), 4.520 a Reggio Emilia (38 in più), 3.519 a Modena (29 in più), 3.674 a Bologna (62 in più), come ieri 359 le positività registrate a Imola, 877a Ferrara (20 in più). In Romagna sono complessivamente 4.375 (37 in più), di cui 963 a Ravenna (7 in più), 850 a Forlì (9 in più), 635 a Cesena (5 in più), 1.927 a Rimini (16 in più).