Coronavirus, la Rubertelli: “La Cosap va azzerata”

REGGIO EMILIA – Sulla tassa per l’occupazione del suolo pubblico (cosap) Cinzia Rubertelli, capogruppo di Alleanza civica in sala del Tricolore a Reggio Emilia, prende le parti delle associazioni del commercio che chiedono di azzerarla per il 2020.

“Va stralciata e gli spazi di occupazione del suolo pubblico vanno ampliati”, dice la civica, perche’ “e’ ormai chiaro che i locali, bar e ristoranti per ripartire, quando lo potranno fare, dovranno rispettare misure di distanziamento sociale. Ed e’ altrettanto chiaro, a nostro modo di vedere, che una delle soluzioni potrebbe essere quella di puntare sull’ampliamento delle distese estive e invernali a costo zero”.

Del resto gia’ a febbraio dello scorso anno e’ stata approvata in Consiglio comunale una mozione – presentata da proprio da Alleanza Civica – per dotare anche la citta’ di un regolamento sui dehors. “Peccato che, a quanto pare, a distanza di piu’ di un anno, l’amministrazione ci stia ancora lavorando”, commenta la consigliera. Che punta quindi il dito contro le agevolazioni a, suo dire insufficienti, oggi previste dal Comune per il commercio.

“Dopo aver previsto a bilancio entrate per 1,6 milioni da Cosap, Tari e imposta di pubblicita’, la giunta ora propone una prima azione sulla tassa di occupazione del suolo pubblico con il rinvio della sua scadenza da aprile a luglio e lo storno per i soli ambulanti dei mesi di fermo”. Una scelta “ridicola rispetto all’emergenza economica di queste attivita’, molte delle quali faranno fatica a ripartire”, conclude Rubertelli.