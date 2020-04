Coronavirus, il sindaco: “Nel 2020 ben 10 milioni di entrate in meno nel bilancio comunale”

REGGIO EMILIA – “I Comuni italiani stanno pagando un prezzo elevato in questa emergenza. Noi a Reggio avremo un calo delle entrate del 10 per cento nel 2020 che significa avere almeno dieci milioni di euro di minori entrate sul bilancio del Comune”.

L’allarme è stato lanciato dal sindaco di Reggio, Luca Vecchi, durante la consueta diretta Facebook serale. Ha detto il primo cittadino: “Se in questa situazione, in cui crescono nuove spese e nuovi bisogni, il gvoerno non si fa carico di aiutare in modo determinante il sistema degli enti locali e dei Comuni che stanno in prima linea nel governo dell’emergenza, noi ci troveremo di fronte a una serie di scenari prevedibili: molti Comuni italiani saranno costretti a interrompere i servizi e alcuni Comuni non avranno la liquidità per pagare servizi, fornitori e stipendi ai dipendenti”.

Vecchi ha voluto precisare che “il Comune di Reggio è messo meglio di altri, ma sta sulla stessa barca degli altri ottomila Comuni italiani”. Ha concluso il sindaco: “Il governo deve ascoltare l’appello dei sindaci e dei Comuni italiani e riservare nei prossimi decreti risorse importanti per il sistema delle autonomie locali”.