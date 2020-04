Coronavirus, i morti in provincia di Reggio Emilia toccano quota 500

REGGIO EMILIA – Sono 4 le nuove vittime del Coronavirus nella nostra provincia che portano il totale a 500 dall’inizio dell’epidemia. Buone notizie arrivano invece dal fronte dei contagi visto che oggi i nuovi casi nella nostra provincia sono appena 8 (erano stati 25 in più ieri) a conferma di come il virus stia rallentando sempre di più. Il totale degli attuali positivi sale dunque a quota 4.585.

Degli 8 nuovi casi 5 sono in isolamento domiciliare e 3 sono ricoverati in terapia non intensiva. I guariti sono 513. Sono morti due uomini e due donne fra i 77 e i 91 anni. Sono di Bibbiano (1), Castelnovo Sotto (1), Reggio Emilia (2).

Passando al dato regionale, in Emilia-Romagna dall’inizio della crisi sanitaria, si sono registrati 24.662 casi di positività al Coronavirus, 212 in più rispetto a ieri (erano stati 241 in più rispetto al giorno precedente ieri), ancora uno degli aumenti fra i più bassi registrati ultimamente. Le nuove guarigioni sono 283 (9.006 in totale). I test effettuati hanno raggiunto quota 164.979 (+3.051). Ieri i test effettuati erano stati 5.045, ovvero duemila in più rispetto ad oggi. Sono dunque stati trovati solo 29 casi in meno a fronte di ben 2mila test in meno effettuati.

Ancora in calo i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -116 rispetto a ieri (12.225 contro 12.341).

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi complessivamente arrivano a 8.498, -79 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 247 (+ 2 rispetto a ieri). Diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-55).

Le persone complessivamente guarite salgono a 9.006 (+283): 2.575 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 6.431 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Si registrano 45 nuovi decessi: 26 uomini e 19 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivatia 3.431.

I nuovi decessi riguardano 10 residenti nella provincia di Piacenza, 7 in quella di Parma, 4 in quella di Reggio Emilia, 2 in quella di Modena, 12 in quella di Bologna (nessuno nell’imolese), 5in quella di Ferrara, 5 nella provincia di Forlì-Cesena (due decessi nel forlivese). Nessun nuovo decesso nella provincia di Rimini, in quella di Ravenna e da fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.826 a Piacenza (75 in più rispetto a ieri), 3.112 a Parma (39 in più), 4.585 a Reggio Emilia (8 in più), 3.578 a Modena (16 in più), 3.827 a Bologna (34 in più), 364 le positività registrate a Imola (1 in più), 905a Ferrara (4 in più). In Romagna sono complessivamente 4.465 (35 in più), di cui 970 a Ravenna (1 in più), 877 a Forlì (9 in più), 665 a Cesena (9 in più), 1.953 a Rimini (16 in più).