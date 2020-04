Coronavirus, giornata nera a Reggio Emilia: ci sono 20 morti

REGGIO EMILIA – La nostra provincia piange altre 20 vittime del virus, oggi, in una delle giornate peggiori dall’inizio dell’epidemia. Con questo tragico bilancio il totale dei decessi raggiunge quota 360. E’ bene precisare che i decessi, però, si riferiscono a persone che erano ricoverate da tempo nelle terapie intensive. Ci sono invece 135 casi in più nel Reggiano (erano 125 ieri) che portano il totale a 3.756. Tuttavia, secondo quanto ha dichiarato il commissario Venturi, oggi abbiamo avuto 5 ricoveri nella nostra provincia quando, fino a non molto tempo fa, si ricoveravano fino a 100 pazienti al giorno. Il virus, quindi, sembra aver perso di forza.

Passando al dato regionale sono 19.635 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 507 in più rispetto a ieri (erano 451 in più ieri). E hanno raggiunto quota 91.759 i test effettuati, 5.875 in più (erano 4.169 ieri). Ci sono quindi circa 50 casi positivi in più, ma sono anche stati eseguiti 1.700 test in più di ieri circa. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi, sabato 11 aprile, sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Complessivamente, 8.567 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (191 in più rispetto a ieri). Sono 341 le persone ricoverate in terapia intensiva: otto in meno di ieri. E diminuiscono anche i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, negli altri reparti Covid (- 66). Purtroppo, si registrano 84 nuovi decessi: 47 uomini e 37 donne.

Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 3.659 (+278), delle quali 1.934 riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 1.725 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 6 residenti nella provincia di Piacenza, 21 in quella di Parma, 20 in quella di Reggio Emilia, 12 in quella di Modena, 15 in quella di Bologna, 3 a Ferrara, 5 nella provincia di Forlì-Cesena (4 nel forlivese e 1 nel cesenate), 2 in quella di Rimini, nessun decesso si è verificato nella provincia di Ravenna, nell’imolese.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.063 a Piacenza (14 in più rispetto a ieri), 2.512 a Parma (39 in più), 3.765 a Reggio Emilia (135 in più), 3.011 a Modena (81 in più), 2.738 a Bologna (117in più), 337 a Imola (4 in più), 580 a Ferrara (14 in più). In Romagna sono complessivamente 3.629 103 in più), di cui 789 a Ravenna (13 in più), 642 a Forlì (34 in più), 521 a Cesena (30 in più), 1.677 a Rimini (26 in più).