Coronavirus, doppio record in un giorno in Italia: meno malati, più guariti

REGGIO EMILIA – Sono 75.945 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento record di 4.693 rispetto a ieri. E’ l’aumento maggiore dall’inizio dell’emergenza. Di questi 2.999 si sono registrati in Emilia Romagna. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Oggi anche calo record in un solo giorno dei malati per coronavirus. Sono scesi a 101.551, con un decremento di 3.106 in 24 ore. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 285 persone (ieri le vittime erano state 323), arrivando a un totale di decessi 27.967. I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 1.694 persone, 101 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 18.149 persone, 1.061 meno di ieri. In isolamento domiciliare 81.708 persone (-1944 rispetto a ieri).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 3.106 unità (ieri erano stati 548) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 1.872 (ieri 2.086). Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Oggi sono stati fatti 68.456 tamponi (ieri 63.827).

Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 36,6 tamponi fatti, il 2,7%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 4,1%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 205.463.