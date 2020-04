Coronavirus, Comune per Comune tutte le vittime nella nostra provincia

REGGIO EMILIA – Sono in totale 264 i decessi nella nostra provincia dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus. Nove di questi sono relativi a persone non residenti in provincia. Una serie di lutti che ha colpito quasi tutti i Comuni del nostro territorio. A restare immuni, per ora, sono solo Baiso, Campagnola, Canossa, Castelnovo Sotto, Rolo, Vetto e Viano.

Il tributo più pesante, come potete vedere, lo paga il Comune capoluogo con 72 vittime. Seguono Montecchio, che resta il territorio più colpito in rapporto alla popolazione, con 17 vittime. Poi S. Ilario con 15 decessi. Seguono Castelnovo Monti, Correggio e Guastalla con undici vittime.

Nella tabella il dato parziale riguarda i decessi che si sono verificati oggi.