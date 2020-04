Coronavirus, “come va?”: il Comune lancia un questionario

REGGIO EMILIA – Il Comune si mette all’ascolto dei cittadini per intercettarne bisogni e preoccupazioni e capire come stanno vivendo l’isolamento forzato per il coronavirus. Lo fa con il questionario “Reggio Emilia, come va?”, da oggi on line sulla home page del sito istituzionale dell’ente che sara’ attivo fino alla fine di maggio.

Si tratta della prima fase di un progetto piu’ ampio in cui, a quella dell’ascolto dei cittadini, seguira’ una seconda fase a una parte dedicata alla partecipazione e allo sviluppo di nuovi progetti per i quartieri, con un focus importante sui temi della connettivita’ e dell’alfabetizzazione digitale. “L’emergenza sanitaria ha rivoluzionato i programmi di tutti noi, al lavoro, a casa, nel quartiere dove abitiamo. Solo ascoltando le persone avremo gli elementi necessari per prendere le giuste decisioni”, commenta l’assessore comunale alla Partecipazione Valeria Montanari.

“Quella che lanciamo oggi- aggiunge- e’ una grande opera di partecipazione della citta’”. Nel questionario e’ presente anche una sezione relativa agli strumenti di comunicazione e ai canali utilizzati per informarsi dai cittadini reggiani in queste settimane di emergenza.