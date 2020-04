Coronavirus, ci sono solo 17 casi in più a Reggio Emilia: altri 7 morti

REGGIO EMILIA – Ci sono altre 7 vittime oggi nella nostra provincia, ma il dato positivo è che si registrano solo 17 casi di positività in più (erano stati 34 in più ieri) che è il dato di nuovi contagiati più basso da molto tempo a questa parte. Le nuove vittime portano il totale a 462 e i nuovi casi fanno arrivare a 4.369 la cifra totale degli attuali positivi.

Dei 17 nuovi casi positivi 13 sono in isolamento domiciliare e 4 ricoverati in terapia non intensiva. Sono 470 i guariti clinicamente. Sono a Bagnolo (1), Casalgrande (1), Casina (1), Castelnovo Sotto (1), Quattro Castella (1), Reggio Emilia (5), Reggiolo (2), Rubiera (2), Scandiano (1), Toano (2).

Le vittime sono 3 uomini e 4 donne fra i 70 e i 100 anni. Sono di Albinea (1), Cadelbosco Sopra (2), Casina (1), Gattatico (1), Guastalla (1), S. Ilario (1).

Buone notizie arrivano anche dai dati regionali. In Emilia-Romagna ci sono 23.092 i casi di positività al Coronavirus, 225 in più rispetto a ieri quando erano stati 307 in più rispetto al giorno precedente: un aumento inferiore all’1% rispetto a ieri, in valori percentuali fra i più bassi mai registrati. Le nuove guarigioni sono 435, l’incremento maggiore in un giorno che si è avuto dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I test effettuati hanno raggiunto quota 134.878, 5.348 in più rispetto a ieri quando erano stati 4.614 in più. Ci sono più test e sempre meno persone trovate positive e questo è un trend molto buono.

Calano le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi: complessivamente arrivano a 9.019, 122 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 282: uno in meno di ieri. E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-99).

Le persone complessivamente guarite salgono a 6.701 (+435): 2.363 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 4.338 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 68 nuovi decessi: 32 uomini e 36 donne. Per quanto riguarda i decessi (arrivati complessivamente in Emilia-Romagna a 3.147), per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi riguardano 10 residenti nella provincia di Piacenza, 8 in quella di Parma, 7 in quella di Reggio Emilia, 8 in quella di Modena, 14 in quella di Bologna (2 nell’imolese), 6 in quella di Ferrara, 3 in provincia di Ravenna, 6 nella provincia di Forlì-Cesena (3 nel territorio forlivese), 4 nella provincia di Rimini; 2 decessi di fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.460 a Piacenza (67 in più rispetto a ieri), 2.909 a Parma (22 in più), 4.369 a Reggio Emilia (17 in più), 3.449 a Modena (38 in più), 3.507 a Bologna (41 in più), 358 le positività registrate a Imola (2 in più), 805a Ferrara (18 in più). In Romagna sono complessivamente 4.235 (20 in più), di cui 937 a Ravenna (3 in più), 829 a Forlì (8 in più), 617 a Cesena (3 in più), 1.852 a Rimini (6 in più).