Coronavirus, altre 11 vittime e 68 nuovi casi a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Sono 11 le vittime del Coronavirus nella nostra provincia e 68 i nuovi casi (erano stati 17 ieri i casi in più). Con questi dati il totale delle vittime sale a quota 473 e quello degli attuali contagiati a 4.437.

L’Ausl specifica che “nella giornata di lunedì 20 aprile c’è stato uno slittamento in avanti nell’inizio dell’attività di laboratorio dovuto alla combinazione della consegna di un alto numero dei campioni dell’Igiene Pubblica nel pomeriggio con un blocco di uno strumento che ha fatto slittare la refertazione di alcune sedute dopo la mezzanotte”.

Scrive ancora l’azienda: “Nella giornata di martedì 21 aprile sono stati refertati circa 1.100 tamponi con un recupero di questa coda di esami in stand by. Per cui il dato sulla positività fa riferimento ad un periodo superiore alle 24 ore e comunque i nuovi casi positivi rappresentano il 6% dei tamponi effettuati. Solo 3 nuovi casi dei 68 rilevati hanno richiesto la ospedalizzazione”.

Dei 68 nuovi casi ben 65 sono in isolamento domiciliare e solo tre sono ricoverati in terapia non intensiva. I nuovi casi sono a Boretto (1), Brescello (1), Campegine (6), Casalgrande (1), Casina (2), Castelnovo Monti (1), Correggio (4), Gattatico (3), Guastalla (1), Luzzara (1), Montecchio (3), Poviglio (1), Reggio Emilia (27), Reggiolo (2), Rubiera (1), San Martino in Rio (1), San Polo (1), S. Ilario (3), Scandiano (5), Toano (1), Vezzano (1), non residenti in provincia (1).

Le vittime sono 3 uomini e 8 donne con un’età compresa fra i 60 e i 97 anni. Sono di Castelnovo Sotto (3), Castelnovo Monti (1), Cavriago (1), Correggio (1), Quattro Castella (1), Reggio Emilia (2), Scandiano (1), Vezzano (1).

Guardando all’Emilia-Romagna, invece, sono 23.434 i casi di positività al Coronavirus, 342 in più rispetto a ieri quando erano stati 225 in più rispetto al giorno precedente. Le nuove guarigioni sono 445 (7.146 in totale). I test effettuati hanno raggiunto quota 140.874, 5.996 in più rispetto a ieri quando erano stati 5.348 in più rispetto al giorno precedente.

In calo i casi positivi attivi: -160 rispetto a ieri (13.084 contro 13.244). Calano anche le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi: complessivamente arrivano a 8.903, 116 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 282, stabili rispetto ieri. E diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-81).

Le persone complessivamente guarite salgono a 7.146 (+445): 2.337 “clinicamente guarite, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 4.809 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 57 nuovi decessi: 22uomini e 35 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.204.

I nuovi riguardano 10 residenti nella provincia di Piacenza, 6 in quella di Parma, 11 in quella di Reggio Emilia, 9 in quella di Modena,10 in quella di Bologna (1 nell’imolese), 1 in quella di Ferrara, 1 in provincia di Ravenna, 2nella provincia di Forlì-Cesena, tutti nelterritorio forlivese), 5 nella provincia di Rimini; 2 decessi di fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.533 a Piacenza (73 in più rispetto a ieri), 2.973 a Parma (64 in più), 4.437 a Reggio Emilia (68 in più), 3.472 a Modena (23 in più), 3.558 a Bologna (51 in più),359 le positività registrate a Imola (1 in più), 833a Ferrara (28 in più). In Romagna sono complessivamente 4.269 (34 in più), di cui 941 a Ravenna (4 in più), 833 a Forlì (4 in più), 621 a Cesena (4 in più), 1.874 a Rimini (22 in più).