Coronavirus, 4 morti e 20 nuovi casi in provincia di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Sono 4 i morti nella nostra provincia che portano il totale a dei decessi a 514 e 20 i nuovi casi (ieri erano stati 8 in più rispetto al giorno precedente) che fanno arrivare la cifra dei positivi dall’inizio dell’epidemia a 4.613.

I venti positivi sono tutti in isolamento domiciliare. Sono di Bibbiano (2), Casina (1), Cavriago (1), Correggio (2), Quattro Castella (1), Reggio Emilia (6), Rio Saliceto (1), San Martino in Rio (1), San Polo (1), Scandiano (3), Vetto (1). Le vittime sono tre uomini e una donna fra i 76 e i 98 anni. Sono di Cadelbosco Sopra, Reggio Emilia, Reggiolo e Vezzano.

Passando al dato regionale in Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, si sono registrati 25.177 casi di positività, 263 in più rispetto a ieri (quando erano stati 252 in più). Le nuove guarigioni sono 364 (9.803 in totale) mentre i test effettuati hanno raggiunto quota 176.865 (+4.276).

Ieri i tamponi effettuati erano stati 7.610 e quindi abbiamo avuto un calo di circa 3.400 tamponi effettuati a fronte dello stesso numero di positivi rintracciati. Siamo quindi di fronte a un rapporto nettamente più alto, percentualmente, fra tamponi effettuati e positivi. Oggi il rapporto è del 5.5%, mentre ieri era del 3.3%.

In netto calo i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -141 rispetto a ieri (11.862 contro 12.003).

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, arrivano complessivamente a 8.288, 96 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 226 (-2). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-47).

Le persone complessivamente guarite salgono a 9.803 (+364): 2.762 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 7.041 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 40 nuovi decessi: 19 uomini e 21 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.512.

I nuovi decessi riguardano 8 residenti nella provincia di Piacenza, 8 in quella di Parma, 4 in quella di Reggio Emilia, 3 in quella di Modena, 7 in quella di Bologna (uno nell’imolese), 1 inquella di Ferrara, 2 ciascuno in quelle di Ravenna e Forlì-Cesena (i 2 nuovi decessi nel cesenate), 5 nel riminese. Nessun nuovo decesso da fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ,ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.993 a Piacenza (75 in più rispetto a ieri), 3.144 a Parma (22 in più), 4.613 a Reggio Emilia (20 in più), 3.630 a Modena (21 in più), 3.977 a Bologna (80 in più), 375 le positività registrate a Imola (9 in più), 918 a Ferrara (9 in più). In Romagna sono complessivamente 4.527 (27 in più), di cui 981 a Ravenna (3 in più), 880 a Forlì (3 in più), 676 a Cesena (4 in più), 1.990 a Rimini (17 in più).