Controlli coronavirus, sgarra solo un 2,5%

REGGIO EMILIA – Mattinata di controlli serrati oggi a Reggio Emilia, in concomitanza con la riapertura di alcuni comparti produttivi. Nove pattuglie della Questura e tre della Polizia Locale hanno dato vita a posti di blocco lungo le principali strade di ingresso e uscita dalla citta’. Il bilancio e’ di 121 persone con autocertificazioni controllate. In tre casi sono scattate sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni anti coronavirus sugli spostamenti (sostanzialmente il 2.5% dei fermati), altre due sanzioni sono state inflitte per infrazioni al codice della strada.