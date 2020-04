CiPì, on line le storie raccontate da genitori e insegnanti

REGGIO EMILIA – L’associazione di genitori e insegnanti CiPì Onlus nata alcuni anni fa per sostenere gli istituti comprensivi Pertini 1 e 2 lancia una nuova iniziativa sulle pagine del suo sito online “Generazione CiPì”. L’idea è quella di offrire a tutti un contenitore di narrazioni ma, in un senso civico più esteso, vuole essere molto di più: ovvero un’ulteriore esperienza di comunità educante, in cui risorse e competenze trasversali si fondono e si contaminano per rafforzare il patto educativo.

Genitori e insegnanti direttamente dalla quotidianità dalle loro case leggono storie, le narrano, le trasmettono con amore e passione a chi ha voglia di ascoltarle.

Questo è uno luogo nuovo, certamente per CiPi’, pensato per accogliere racconti, sentimenti, riflessioni…narrazioni. Uno spazio fatto di storie che si intrecciano e di ispirazioni che si espandono, come i rami di un albero su cui appoggiarsi e da cui spiccare il volo.

L’associazione quindi invita tutti a visitare questa nuova sezione del sito e perchè no, ad inviare storie lette da chi ha voglia di regalare un momento di emozione a chi lo vorrà. Segui il link per seguire ascoltare le storie e capire come inviarle http://www.cipi-re.org/category/generazione-cipi-video-storie/