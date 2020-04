REGGIO EMILIA – Questa mattina la onlus Gens nova ha consegnato all’Istituto Penitenziario di Reggio Emilia il materiale certificato (tessuto non tessuto, elastico, filo cotone) per la realizzazione 2000 mascherine in tnt doppio strato ad uso civile non medicale, ad uso interno del carcere, che saranno prodotte direttamente da alcuni detenuti che avevano espresso questo desiderio.

L’iniziativa benefica di Gens Nova è nata durante un precedente incontro tra la socia di Gens Nova e il comandante commissario Rosa Cucca del penitenziario reggiano in occasione della consegna di 100 mascherine donate dall’Associazione Gens Nova.