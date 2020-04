Biogas, impianto Iren a Gavassa: accolto dal Tar il ricorso dei comitati

REGGIO EMILIA – Prima vittoria dei comitati Ambiente e Salute di Reggio Emilia contro l’impianto per la produzione di biogas dai rifiuti organici previsto da Iren a Gavassa.

Con un decreto pronunciato il 25 marzo il Tar di Parma ha infatti accolto il ricorso avanzato a gennaio dai cittadini per la sospensione di diversi atti autorizzativi dell’opera (compreso il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Reggio) i cui lavori sarebbero dovuti partire questa primavera. I giudici della prima sezione, inoltre, hanno fissato la prima uidenza in Camera di consiglio per la trattazione nel merito del ricorso, che si terra’ mercoledi’, 22 aprile.

“Bisogna registrare che Iren e Regione approfittando di questo blocco che non hanno per niente gradito stanno producendo in Tribunale carte su carte per smontare e screditare la nostra azione legale”, informano i comitati. “E’ pero’ oggettivamente palpabile dal tono di certi passaggi che l’azienda e’ furibonda e teme di vedere accolto il ricorso, che significherebbe l’annullamento di tutta la valutazione di impatto ambientale e quindi anche una sonora ‘bocciatura politica’ di questo tipo di progetto”.

L’azione legale ricordano infine gli ambientalisti e’ autofinanziata. Al momento sono stati raccolti 20.000 euro. Ricordano i comitati: “Si puo’ donare tramite un bonifico a: coordinamento provinciale comitati Ambiente e Salute, Iban IT66U0303266480010000323850”.