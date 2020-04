25 Aprile, la Cgil aderisce alla piazza virtuale #iorestolibero

REGGIO EMILIA – “All’appello della presidenza e della segreteria nazionali Anpi hanno aderito associazioni, sindacati, partiti, movimenti che si riconoscono nei valori e principi della Resistenza, dunque della democrazia e della Costituzione.

Quest’anno non potremo scendere in piazza ma il 25 aprile invitiamo tutti caldamente ad esporre dalle finestre, dai balconi il Tricolore e ad intonare Bella ciao”.

Lo scrive la Cgil che “aderisce convintamente all’iniziativa dell’Anpi #bellaciaoinognicasa. Il prossimo 25 Aprile, così come il Primo Maggio, le piazze d’Italia resteranno necessariamente vuote. Celebreremo la Festa della Liberazione e la Festa del Lavoro in modo diverso, ma non per questo meno intenso e partecipato.

Restiamo a casa perché la salute viene prima di tutto e vogliamo dare il nostro contributo affinché il Coronavirus sia sconfitto presto. Ma i nostri valori restano liberi e forti. Non temono il virus e si rafforzano nel tempo. Sono i valori dell’antifascismo, della Resistenza, della democrazia, della dignità del lavoro, della solidarietà e della libertà. Sono i valori indelebili della Costituzione”.

E aggiungono: “Le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate e i pensionati, insieme alla Cgil e a tutto il sindacato confederale, sono con le partigiane ed i partigiani di ieri e di oggi per dare forza alla memoria della Liberazione, frutto della volontà e della lotta unitaria di tante e tanti. Canteremo insieme Bella Ciao, come ogni 25 Aprile, come alla fine di ogni nostra manifestazione o iniziativa, per rinnovare l’impegno a difendere e promuovere la memoria e la forza di quegli ideali che hanno unito gli italiani 75 anni fa ed ai quali oggi ci rifacciamo in un tempo così travagliato e drammatico per il nostro Paese, ma convinti che uniti ce la faremo e costruiremo un futuro migliore, fondato sul lavoro, per tutti e per tutte”.

Potete scaricare/condividere il testo dell’appello di solidarietà al link: https://www.anpi.it/

L’adesione Cgil è pubblicata sul sito della Camera del Lavoro di Reggio Emilia a questo link: https://www.cgilreggioemilia.it/2020/25-aprile-la-cgil-aderisce-alla-piazza-virtuale-iorestolibero/