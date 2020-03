Vince concorso, ma non ha i requisiti: denunciato

REGGIO EMILIA – Aveva superato in modo piuttosto brillante le selezioni di un concorso pubblico che l’Anpal (l’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) aveva indetto l’anno scorso a Reggio Emilia, tanto che lo scorso luglio aveva iniziato a lavorare con un regolare contratto. Peccato che non avesse i requisiti per l’assunzione, falsamente attestati con una semplice autocertificazione.

Lo hanno scoperto i carabinieri reggiani che, indagando dopo una segnalazione, hanno dimostrato come il giovane assegnatario del posto pubblico, pur avendo dichiarato di non essere incorso in nessuna vicenda penale, aveva in realta’ subito qualche anno fa una condanna per spendita di monete false e per possesso di segni distintivi contraffatti, ed e’ tuttora sottoposto ad altro procedimento penale per truffa.

Il millantatore, denunciato, dovra’ ora rispondere all’autorita’ giudiziaria dei reati di false dichiarazioni e falsita’ in atto pubblico e autocertificazione. Per lui si profila anche il licenziamento.