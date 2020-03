Via Gramsci, poliziotti aiutano anziana a fare la spesa

REGGIO EMILIA – Agenti trovano una 73enne disabile di fronte a un centro commerciale chiuso in via Gramsci e la aiutano a fare la spesa. E’ successo ieri sera quando l’equipaggio di una squadra volante è stato chiamato sul posto, perché dal 113 era arrivata una segnalazione che una 73enne malata non era riuscita a fare la spesa a causa della chiusura anticipata del punto vendita.

La donna ha spiegato agli agenti che non aveva cibo in casa e che aveva difficoltà a stazionare in attesa, in fila e in piedi, a causa della sua patologia. Gli agenti l’hanno accompagnata in un piccolo market ancora aperto per consentirle di comprare gli alimenti di cui aveva bisogno. La donna, dopo aver terminato gli acquisti, ha ringraziato i poliziotti ed è tornata a casa.