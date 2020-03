Via Gramsci, giovane accoltellato in strada: un fermo

REGGIO EMILIA – Un 29enne italiano è stato fermato dalla polizia, con l’accusa di avere accoltellato il suo inquilino, un filippino di 28 anni, ieri pomeriggio verso le 18 di fronte al bar l’Antica Macina di via Gramsci che, in quel momento, era chiuso.

Il ferito è ricoverato in rianimazione a Reggio e rischia la vita. All’origine dell’aggressione, secondo gli inquirenti, vi sarebebro dei dissapori legati alla convivenza. Il presunto aggressore in questo momento si trova in questura. Il sostituto procuratore Jacopo Berardi, dopo l’interrogagorio, deciderà per il fermo o per l’arresto del 29enne.