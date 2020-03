Via Francia, chiuso e sanzionato bar vicino a stazione di servizio

REGGIO EMILIA – La polizia municipale ha chiuso e sanzionato il bar di fianco a una stazione di servizio, in via Francia, che ieri mattina, alle 7, era aperto con dentro diverse persone che effettuavano consumazioni. Sul posto, oltre a una pattuglia della squadra volante, è arrivata anche una pattuglia della Municipale che ha chiuso e sanzionato il locale per violazione del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri che prevede la chiusura pure di questi esercizi. Sul posto, fra l’altro, si era creata una lunga fila di auto e quindi i due equipaggi della squadra volante hanno dovuto eseguire numerosi controlli all’ingresso per scongiurarne l’ingresso.