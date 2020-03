REGGIO EMILIA – Furto con spaccata all’Ecu di via Benedetto Croce (di fianco alla gelateria Pacifico). I ladri, poco prima di mezzanotte, utilizzando due auto come ariete, hanno sfondato una porta laterale che dà su via Franzini e sono entrati nel supermercato rubando merce varia esposta sugli scaffali. Tra il furto e la refurtiva rubata il danno ammonta a diverse migliaia di euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia per furto aggravato contro ignoti.

