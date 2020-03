Spari e speronamenti su donne e bambini: così la Grecia respinge i migranti

Europa, 2020.Arrivano immagini rivoltanti della Guardia Costiera Greca che cerca di far naufragare le barche di persone indifese che fuggono dalla guerra. Vengono addirittura sparati colpi d'arma da fuoco contro individui inermi, alla ricerca di salvezza e speranza. L'Europa sta morendo in quel tratto di mare. Fermate queste atrocità.Horrific video showing the Greek Coast Guard actually trying to sink boats carrying unarmed people who are fleeing war. Defenceless people being shot at, while pursuing hope and safety. Europe is dying in the Aegean sea.Stop the atrocities.Fonte: https://mobile.twitter.com/Stone_SkyNews/status/1234454621818703873