CORREGGIO (Reggio Emilia) – I carabinieri del Nas hanno sequestrato 500 chili di bevande e alimenti vari (dolciumi, sciroppi in vari gusti, tisane, snack salati etc..), che erano scaduti, in un’azienda di Correggio. Al titolare sono state contestate le relative violazioni amministrative e comminate sanzioni per un importo complessivo di 2mila euro.